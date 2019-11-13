Новую огнеметную систему ТОС-2 представят на параде Победы в 2020 году

Новую огнеметную систему ТОС-2 представят на параде Победы в 2020 году

Разработка тяжелой огнеметной системы ТОС-2 и поставка ее на вооружение армии завершится к маю 2020 года. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов в интервью газете «Красная звезда».

Планируется, что боевая система примет участие в параде на Красной площади, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее замминистр обороны Алексея Криворучко сообщил о сроках поставки первого серийного истребителя Су-57. По его словам, на вооружение Воздушно-космических сил России самолет поступит до конца года. В 2020 году авиационный завод Комсомольска-на-Амуре поставит армии еще один истребитель, затем производство будет наращиваться кратно.

