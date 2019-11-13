В Госдепе США заявили о переговорах с Москвой о репатриации боевиков ИГ

В Госдепе США заявили о переговорах с Москвой о репатриации боевиков ИГ

Москва и Вашингтон ведут переговоры о репатриации россиян, примкнувшим к боевикам запрещенной террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Мы обсуждаем с россиянами. Большое количество захваченных (боевиков) и членов их семей из России. Россияне уже продемонстрировали некоторый интерес к возвращению этих людей, но это еще находится на начальном этапе», — заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.

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