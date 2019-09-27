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Технологии и медиа ,  
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В работе Instagram произошел глобальный сбой

В работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Больше всего сообщений о неполадке сервиса поступило из европейских стран. В России со сбоями в работе преимущественно столкнулись жители столицы.

По данным сайта, 81% пользователей пожаловался на неудачные попытки опубликовать новый пост, 9% не смогли обновить контент и 8% заявили об отказе во входе на сайт.

РБК направил запрос представителю Instagram.

Ранее подобный сбой в работе Instagram произошел 9 сентября. Проблемы наблюдались у пользователей в США, Великобритании, Франции и Румынии.
 

Теги: Instagram, сбой
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