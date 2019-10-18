Под Екатеринбургом нашли пропавшего накануне десятилетнего мальчика

В Екатеринбургской области нашли пропавшего накануне в дороге из школы домой мальчика, сообщает местный портал E1 со ссылкой на областной главк МВД.

Десятилетний мальчик пропал в поселке Бобровский в 35 км от Екатеринбурга в четверг. Местным поисковикам удалось выяснить, что после уроков он отправился домой, но так и не вернулся.

Утром 18 октября сотрудники уголовного розыска обнаружили ребенка у здания местной администрации и передали его родителям.

По словам представителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, школьник неоднократно сбегал из дома и раньше. «Его даже ставили на учет. Но этой осенью попытки уйти из дома возобновились... Последний раз он уходил из дома два дня назад», — уточнил Горелых.