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Под Екатеринбургом нашли пропавшего накануне десятилетнего мальчика

В Екатеринбургской области нашли пропавшего накануне в дороге из школы домой мальчика, сообщает местный портал E1 со ссылкой на областной главк МВД.

Десятилетний мальчик пропал в поселке Бобровский в 35 км от Екатеринбурга в четверг. Местным поисковикам удалось выяснить, что после уроков он отправился домой, но так и не вернулся.

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Утром 18 октября сотрудники уголовного розыска обнаружили ребенка у здания местной администрации и передали его родителям.

По словам представителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, школьник неоднократно сбегал из дома и раньше. «Его даже ставили на учет. Но этой осенью попытки уйти из дома возобновились... Последний раз он уходил из дома два дня назад», — уточнил Горелых.

Ранее мэрия Саратова решила разработать для детей пешие маршруты в школы, от которых нельзя будет отклоняться. Инициатива появилась после резонансного убийства девятилетней девочки, произошедшего 9 октября.

Теги: Екатеринбург, ребенок, пропажа, поиск
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