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Бизнес ,  
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«Траст» отреагировал на слова Грефа о реструктуризации долга Utair

Проект по реструктуризации долга авиакомпании Utair должны принять при участии всех ее кредиторов, включая банк «Траст». Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении банка, являющегося крупнейшим в рамках синдиката кредитором авиакомпании.

В документе отмечается, что банк «не может устроить» последнее предложение Utair о списании большей части долга. В «Трасте» напомнили, что банк непрофильных активов является агентом государства, назвав своей целью возврат затрат на санацию крупнейших банков.

Бизнес
Греф заявил об отсутствии планов банкротить авиакомпанию Utair

В «Трасте» сообщили о существовании «реалистичного плана реструктуризации». В банке отметили, что проект уже обсуждался со всеми кредиторами Utair, включая Сбербанк, и с самим перевозчиком. Тем не менее, пока что в банке не получили утвердительного ответа.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк согласовал план реструктуризации задолженности Utair, отметив, что банк не планирует банкротить перевозчика.

С конца 2018 года авиакомпания Utair ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации всех трех своих кредитов — двух синдицированных и долга перед Сбербанком. Предполагается, что погашение тела кредитов начнется в 2022 году, однако пока сторонам не удалось договориться.

По данным «Ведомостей», в сентябре этого года Utair направила 11 банкам — участникам синдицированных кредитов на 39,1 млрд руб. — предложение о выкупе этих задолженностей. Как сообщило издание, перевозчик был готов выкупить оба кредита за 4,5 млрд руб., или 11,5% от их суммарного номинала.

Теги: банк «Траст», Utair
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