«Траст» отреагировал на слова Грефа о реструктуризации долга Utair

Проект по реструктуризации долга авиакомпании Utair должны принять при участии всех ее кредиторов, включая банк «Траст». Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении банка, являющегося крупнейшим в рамках синдиката кредитором авиакомпании.

В документе отмечается, что банк «не может устроить» последнее предложение Utair о списании большей части долга. В «Трасте» напомнили, что банк непрофильных активов является агентом государства, назвав своей целью возврат затрат на санацию крупнейших банков.

В «Трасте» сообщили о существовании «реалистичного плана реструктуризации». В банке отметили, что проект уже обсуждался со всеми кредиторами Utair, включая Сбербанк, и с самим перевозчиком. Тем не менее, пока что в банке не получили утвердительного ответа.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк согласовал план реструктуризации задолженности Utair, отметив, что банк не планирует банкротить перевозчика.