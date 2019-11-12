Две фуры загорелись после ДТП на трассе между Омском и Тюменью

Две фуры загорелись после ДТП на трассе между Омском и Тюменью

Трассу между Тюменью и Омском перекрыли из-за ДТП с участием двух грузовых автомобилей, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

«Одна фура была припаркована, вторая двигалась, произошло столкновение, оба автомобиля загорелись», — рассказали в ведомстве. Один из автомобилей перевозил бумагу, второй — одежду и игрушки.

«Трасса была перекрыта, движение приостановлено», — заявили в МЧС.

4 ноября в Омске столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi и вахтовый автобус «ЛиАЗ», пострадали семь человек. По данным регионального управления МВД, водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу.