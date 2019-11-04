Семь человек пострадали в результате ДТП в Омске

Семь человек пострадали в результате ДТП в Омске

В Омске произошло ДТП, в результате которого пострадали не меньше семи человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, в 08:50 по местному времени (05:50 мск) 30-летний водитель Mitsubushi выехал на встречную полосу на улице 22 апреля и врезался в вахтовый автобус «ЛиАЗ». На место происшествия выезжали экстренные службы.

В результате столкновения водитель иномарки, его пассажирка, водитель автобуса и четверо находившихся в салоне пассажиров обратились за медицинской помощью.

Всего в салоне автобуса было 35 человек — работники местного предприятия. ГИБДД устанавливает все детали произошедшего.

3 ноября в Омске произошла авария с автомобилем, в котором не было водителя. Водитель ВАЗ-21099 дистанционно запустил двигатель, чтобы прогреть машину. После этого легковушка начала движение, врезалась в иномарку и сбила женщину с ребенком. Пострадавшие были доставлены в больницу.