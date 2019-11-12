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Правительство Польши ушло в отставку

Правительство премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого ушло в отставку на первом заседании сейма страны нового созыва. Об этом сообщается в Twitter сейма.

Согласно конституции страны, Моравецкий подал прошение об отставке во время первого заседания нижней палаты парламента Польши. Премьер-министр также подвел итоги четырех лет деятельности кабмина, отметив, что работа правительства способствовала повышению благополучия населения, увеличению расходов на здравоохранение и мер по поддержке молодежи.

На этот раз отставка правительства является формальной процедурой, поскольку правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского одержала победу на парламентских выборах. Ранее Моравецкий уже представил состав правительства на новый срок.

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Выборы в сейм (нижнюю палату польского парламента) прошли в стране 13 октября. «Право и справедливость» Ярослава Качиньского получила 235 мандатов из 460. В польский парламент также прошли партии «Гражданская платформа», «Зеленые», «Новочесна», «Инициатива Польска», «Левые», «Польская коалиция» в составе Польской крестьянской партии, «Кукиз-15» и «Конфедерация». Один мандат получило немецкое национальное меньшинство.

Теги: Польша, правительство
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