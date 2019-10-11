Опросы предсказали националистам победу на выборах в Польше

Эксперты указывают на три преимущества, которые объясняют популярность «Права и справедливости»:

Экономика

Одна из причин успеха националистов — уверенный рост экономики Польши и щедрая бюджетная политика правительства, отмечает профессор политических наук в Университете Сассекса Алекс Щербяк. По его словам, «Праву и справедливости» удалось претворить в жизнь те обещания, которые она дала избирателям на прошлых выборах в 2015-м году, в частности — увеличить пособия на детей. «Подобные программы социальной помощи помогают повысить ставки в избирательной борьбе, повышая явку сторонников партии [«Право и справедливость»], усилив их опасения, что либеральная оппозиция откажется от программ соцпомощи», — пояснил он. Рост затрат на соцпрограммы действительно помог «Праву и справедливости» привлечь поддержку людей из глубинки, малоимущих граждан и многодетных семей, утверждает Вадим Трухачев.

Польша не сталкивалась с рецессией с 1992 года. В 2017 году ВВП Польши вырос на 4,9%, в 2018 году — на 5% (данные Eurostat). ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) в стране вырос с 19,9 тыс в 2015 году до 21,9 тыс евро к 2018 году. По итогам 2019 года экономика страны должна вырасти на 4,3%, в 2020-м — на 3,7%, следует из прогнозов Deutche Bank (доклад банка имеется в распоряжении РБК).

Патриотизм и критика истеблишмента

Помогает «Праву и справедливости» и ее имидж защитника национальных ценностей и борца против элит. Внутри Польши националисты критикуют посткоммунистические элиты, которые не обращали внимание на жителей провинций и людей с консервативными взглядами, объясняет Щербяк. Несмотря на опасения узурпации власти «Правом и справедливостью», «многие рядовые поляки, которые прежде считали себя гражданами второго класса, <...> почувствовали, что к ним относятся с достоинством», утверждает он.

Кроме того, «Право и справедливость» критикует европейские элиты за насаждение Польше мер, которые идут в разрез с ее ценностями и интересами. Многие поляки, в частности, недовольны намерением Евросоюза обязать Варшаву принимать у себя мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, отметил Трухачев. Согласно опросу организации CBOS, 70% поляков выступают против принятия беженцев. 66% считают бесконтрольную миграцию серьезной проблемой для страны, следует из опроса исследовательской службы Ipsos для аналитического центра «Фонд Эберта».

Критика Евросоюза правящей партией соответствует настроениям многих избирателей, которые считают важным свое культурное единообразие, соглашается Щербяк. Многие в Польше опасаются, что им не удастся без труда интегрировать беженцев в общество, и что их политическая система может столкнуться с такой же нестабильностью, которая возникла на Западе, добавил он. Хотя большинство поляков выступают за углубление партнерства с ЕС, 66% считают, что принимаемые на уровне Союза часто не совпадают с интересами Польши (данные опроса Ipsos).

Слабая оппозиция

Помимо прочего на руку «Праву и справедливости» играет слабость оппозиции. Как утверждает Щербяк, у центристов в Польше нет ни ярких лидеров, способных противостоять националистам, ни привлекательной экономической платформы. В начале сентября не обладающий харизмой и непопулярный среди избирателей лидер «Гражданской коалиции» Гжегож Схетына освободил пост Малгожате Кидаве-Блоньской, которая ранее была спикером парламента. При этом Кидава-Блоньская тоже не располагает широким ядром сторонников, считает Щербяк.

В феврале газета Rzeczpospolita писала о намерении принять участие в польских выборах председателя Евросовета Дональда Туска, который занимал пост премьера с 2007 по 2015 год. Однако Туск, хотя и демонстрирует поддержку оппозиции, тем не менее не занимает в предвыборной кампании «Гражданской платформы» ведущих ролей. В любом случае, наиболее популярными политиками остаются националисты, констатирует старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. «Самыми высокими рейтингами в Польше обладают Ярослав Качиньский, президент страны Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий, рейтинг же Туска составляет менее 30%», — сказал РБК эксперт.

Дополнительная трудность оппозиции — более низкий уровень мобилизации ее электората по сравнению со сторонниками «Права и справедливости», утверждает Трухачев. «Явка людей старшего поколения, голосующих за «Право и справедливость», выше, чем явка молодежи, которые могли бы поддержать оппозицию», — сказал он. «Кроме того, многие молодые и либеральные поляки живут за пределами Польши», — добавил эксперт. Согласно данным Евросоюза, порядка 7,5% граждан Польши от 20 до 64 лет проживает в другой стране ЕС.

Что выборы в Польше означают для отношений с Россией

В предвыборной программе «Права и справедливости» говорится о намерениях партии улучшить отношения с Россией и вести с ней прагматичный диалог. При этом националисты уточняют, что перед началом диалога обе стороны должны проявить к этому однозначную готовность. В частности, в программе националистов содержится призыв к России передать Польши останки лайнера Ту-154, на котором в 2010 году разбился над Смоленском тогдашний президент Польши Лех Качиньский. Самолет с первыми лицами Польши летел на траурные мероприятия, посвященные 70-й годовщине Катынского расстрела.

Пока власть в стране фактически принадлежит лидеру партии «Право и справедливость» Ярославу Качиньскому, Россия продолжит оставаться в глазах властей Польши экзистенциальной угрозой, убежден Трухачев. «Будут высказываться намерения о размещении в Польше военных баз, Москва останется пугалом для польских избирателей», — резюмировал он.

На сегодняшний день отношения России и Польши действительно де-факто отсутствуют, считает Дмитрий Офицеров-Бельский. «У нас работают посольства, граждане могут свободно перемещаться, идет торговля, но политические контакты сведены к абсолютному минимуму», — констатировал эксперт в разговоре с РБК. В качестве примера он привел ситуацию с решением польских властей воздержаться от приглашения президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны. Вероятная победа «Права и справедливости» не приведет к наращиванию контактов с Москвой, разве что усилит недоверие России к Польше, учитывая курс Варшавы на милитаризацию и рост в стране численности американского контингента, прогнозирует аналитик.

По словам Офицерова-Бельского, критическое отношение Польши к России можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, сказал эксперт, для этого существуют исторические предпосылки. В конце 18 века Россия была одной из стран, принимавших участие в разделе Польши, а после Венского конгресса в 1815 году большая часть страны перешла в состав Российской империи. «Вспоминают в Польше и о 1939 годе, когда согласно секретному приложению к пакту Молотова-Риббентропа, часть польских территорий оказалась в составе Советского Союза», — добавил он. «Для польского характера характерна некоторое осознание себя в качестве жертвы более крупных держав», — резюмировал аналитик.

Во-вторых, в США есть запрос на наращивание напряжения между странами России и Европы, и Польша поддерживает линию Вашингтона, считает Офицеров-Бельский. За счет тесных связей с США Варшаве удается укрепить собственные военные силы и поднять политический статус внутри ЕС. «Фактически, после выхода Британии из ЕС, Польша станет главным партнером США в Евросоюзе», — отметил эксперт.