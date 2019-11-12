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Екатерина Андреева удивилась зарплате Андрея Малахова

Ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева заявила, что удивилась, когда узнала, что Андрей Малахов получал зарплату $50 тыс. во время работы на том же канале. О своей реакции Андреева рассказала в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио», видеозапись с которого размещена на YouTube.

По ее словам, разница в зарплатах между мужчинами и женщинами на ТВ стала следствием неравенства мужчин и женщин в целом в стране.

«Россия все-таки мужская страна, и неравенство здесь достаточно развито, и женщины могут получать зарплату намного меньше мужчин в разных областях, в том числе на телевидении. Скажем, вот Андрей Малахов разговаривал недавно с Ксенией Собчак, я была в хорошем смысле удивлена, порадовалась за него по поводу зарплаты. Я таких денег никогда в жизни не видела», — сказала Андреева.

По ее словам, это неравенство «чувствуется везде». На вопрос ведущей о том, мог ли Малахов иметь в виду не только зарплату на «Первом канале», но и доходы с других своих проектов, Андреева отметила, что он говорил именно про свой месячный заработок.

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Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

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«Я точно не знаю. Но я знаю, что такая несправедливость есть, если не по отношению к Малахову, то по отношению к другим редакторам», — сказала она.

О том, что во время работы на «Первом канале» Андрей Малахов получал порядка $50 тыс., он сам рассказал в интервью Ксении Собчак. По его словам, больше получали только Владимир Познер и Иван Ургант. Сейчас он получает аналогичную зарплату на «России 1», где ведет собственное ток-шоу, добавил Малахов.

Теги: зарплата, Андрей Малахов, «Первый канал»
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