Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

Ведущий «России 1» Андрей Малахов в интервью Ксении Собчак рассказал, что на «Первом канале» в месяц он получал порядка $50 тыс. В программе, которая опубликована на YouTube-канале Собчак, Малахов заявил, что, по его данным, больше получали только Владимир Познер и Иван Ургант.

По словам Малахова, сейчас он получает аналогичную зарплату на «России 1», где ведет собственное ток-шоу.

При этом ведущий заявил, что совершенно не интересовался, сколько стоила минута рекламного времени в его программе. «Я увидел статью на Би-би-си, сколько «Первый канал» заработал на рекламе, когда я вел «Пусть говорят». Там было $1,2 млрд. Для меня это было как удар электрошоком. Какой еще сериал принесет столько денег?», — задался вопросом Малахов.

Андрей Малахов с 1992 года работал на «Первом канале», где вел программы «Пять вечеров», «Пусть говорят», «Доброе утро», «Большая стирка», «Сегодня вечером».

В 2017 году Малахов перешел на работу на канал «Россия 1», где сначала вел программу «Прямой эфир», а затем стал параллельно работать над шоу «Привет, Андрей!».