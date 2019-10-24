Греф сообщил о «кругах ада» для желающих попасть на работу в Сбербанк

Греф сообщил о «кругах ада» для желающих попасть на работу в Сбербанк

«У нас действует правило: нанимай медленно, увольняй быстро. Поэтому, чтобы попасть к нам, придется пройти все круги ада», — рассказал президент Сбербанка. По его словам, чтобы задержаться в компании нужно достигать результатов

Сбербанк каждый год набирает 50 тыс. новых сотрудников, однако для попадания в компанию «придется пройти все круги ада». Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«У нас действует правило: нанимай медленно, увольняй быстро. Поэтому, чтобы попасть к нам, придется пройти все круги ада. Или достигай результата, или уходи — такое правило, которое действует во всех современных компаниях», — рассказал глава кредитной организации.

По его словам, до конца 2020 года в инженерной школе Сбербанка должны пройти обучение 6 тыс. человек, а годовой выпуск будет составлять 2 тыс. человек.

Сбербанк также заинтересован в «потоках мотивированных и толковых людей», отметил Греф. Он добавил, что для компании это вопрос «выживаемости», поскольку ее конкурентноспособность в экономике определяется людьми, которые в ней работают.

Ранее директор Центра развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Андрей Черток рассказал, что компания запустила в пилотном режиме автоматизированную программу найма сотрудников в отделения. По его словам, сервис при помощи искусственного интеллекта способен предугадать, как скоро человек уволиться.