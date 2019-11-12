Социологи оценили уровень доверия россиян к губернаторам

Россияне стали больше доверять руководителям регионов. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), передает ТАСС.

По данным исследования, о доверии к главам своих регионов сообщили 54% респондентов, при этом не доверяют им 26% опрошенных. В ФОМ отметили, что в сравнении с летом 2018 года этот показатель возрос на 13 п.п.

Помимо этого, в два раза (с 14 до 28 п.п.) увеличился баланс доверия губернаторскому корпусу — показатель, представляющий собой разницу между долями граждан, доверяющих и не доверяющих руководителям своих регионов.

В ФОМ также сообщили, что россияне стали позитивнее оценивать деятельность губернаторов. По данным опроса, об их работе отзываются положительно 50% россиян, что на 9% выше аналогичного показателя за лето 2018 года. В тексте сообщения ФОМ также отмечается, что сейчас в 76 регионах страны больше жителей, которые доверяют своим губернаторам и позитивно оценивают их деятельность, нежели не доверяющих руководителям регионов и критикующих их работу.