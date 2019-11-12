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Социологи оценили уровень доверия россиян к губернаторам

Россияне стали больше доверять руководителям регионов. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), передает ТАСС.

По данным исследования, о доверии к главам своих регионов сообщили 54% респондентов, при этом не доверяют им 26% опрошенных. В ФОМ отметили, что в сравнении с летом 2018 года этот показатель возрос на 13 п.п.

Помимо этого, в два раза (с 14 до 28 п.п.) увеличился баланс доверия губернаторскому корпусу — показатель, представляющий собой разницу между долями граждан, доверяющих и не доверяющих руководителям своих регионов.

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В ФОМ также сообщили, что россияне стали позитивнее оценивать деятельность губернаторов. По данным опроса, об их работе отзываются положительно 50% россиян, что на 9% выше аналогичного показателя за лето 2018 года. В тексте сообщения ФОМ также отмечается, что сейчас в 76 регионах страны больше жителей, которые доверяют своим губернаторам и позитивно оценивают их деятельность, нежели не доверяющих руководителям регионов и критикующих их работу.

ФОМ объяснил рост доверия к руководителям регионов новой кадровой политикой президента России Владимира Путина, согласно которой непопулярных губернаторов сменяют «люди, получающие от жителей немалый кредит доверия».

Ранее на семинаре для вице-губернаторов первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко подвел итоги выполнения KPI (ключевых показателей эффективности) по выборам, доверию президенту и главам регионов. Как сообщили источники РБК, лидерами по показателям доверия губернаторов стали Ингушетия, Курганская и Курская области, в число аутсайдеров вошли Архангельская, Еврейская автономная, Иркутская области и Республика Коми, а также Красноярский край.

Теги: ФОМ, опрос, губернатор
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