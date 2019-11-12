Володин раскритиковал представителя кабмина за проволочки с отзывами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на задержки в предоставлении отзывов правительства на законопроекты депутатов. Промедления в законотворчестве он сравнил с преступлением, и потребовал от представителя кабмина в нижней палате парламента Александра Синенко взять ситуацию на контроль.

«Учитывая, что в выступлении Валерия Карловича [Гартунга] прозвучала информация о проволочках и отсутствии ответа на обращение руководителя фракции по законопроектам, инициированным фракцией «Справедливая Россия», от правительства. Просьба взять на контроль и разобраться, как можно быстрее прислать либо положительные, либо отрицательные отзывы», — сказхал Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что кабмин обязан предоставлять отзывы для того, чтобы у депутатов была возможность доработать законопроекты. «У нас ведь проблема не в том, что мы требуем обязательно нас поддержать, а проблема в том, что позиции нет, а она должна быть сформулирована», — объяснил он. Володин добавил, что проволочка, как и спешка в законотворчестве «преступлению подобна».

В конце октября депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, однако в тот же день его вернули авторам. Причиной этого, в частности, было отсутствие отзыва на законопроект от правительства и Верховного суда.