На парковке в подмосковном Раменском сгорели 13 машин

В подмосковном Раменском ночью 12 ноября сгорело несколько автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

Информация о возгорании поступила пожарным в 02:35 — на парковке в поселке Дружба рядом с заводом «Агропром» загорелись машины. В 03:50 пожар был полностью ликвидирован. В тушении участвовали 25 человек и семь единиц техники.

Как сообщили РБК в ведомстве, версий пожара пока что нет, добавив, что горели 13 автомобилей.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона пишет, что горели микроавтобусы Ford Transit, а предварительной причиной пожара называется поджог.

8 апреля на подземной парковке на Ленинградском шоссе в столице произошел пожар, в результате которого сгорели семь автомобилей. Среди них — кроссоверы Porsche Macan, BMW X1 и Nissan Pathfinder. Были эвакуированы 400 человек из жилых домов над парковкой. В результате пожара пострадал механик паркинга. Его госпитализировали в реанимацию с ожогом дыхательных путей и отравлением продуктами горения.