При пожаре на подземной парковке в Москве сгорели Porsche и BMW

При пожаре на подземной парковке в Москве сгорели Porsche и BMW

Пожар произошел на паркинге на Ленинградском шоссе, в результате сгорели семь автомобилей, в том числе Porsche Macan, BMW X1 и Nissan Pathfinder. Об этом РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.

Информация о других машинах и их владельцах устанавливается.

Как рассказали источники, при тушении пожара обнаружили одного пострадавшего — механика паркинга. Мужчину с ингаляционной травмой, ожогом дыхательных путей второй степени и отравлением продуктами горения доставили в реанимацию.

По данным собеседников РБК, предварительная причина пожара — тепловое проявление электрического тока при аварийном режиме работы электросети.