В Бангладеш от циклона «Бюльбюль» погибли 26 человек

В Бангладеш от циклона «Бюльбюль» погибли 26 человек

Как минимум 26 человек погибли в течение последних двух дней в девяти южных районах Бангладеш из-за циклона «Бюльбюль». Об этом пишет местная газета The Daily Star.

В большинстве случаев причиной смерти людей стали упавшие деревья. По информации местных властей, часть погибших утонули, несколько людей не выжили в разрушенных домах.

Береговая охрана совместно с полицией и жителями обнаружила тела девяти пропавших рыбаков в реке Мегхны рядом с городом Барисал.

Всего циклон повредил более 1 тыс. домовладений, более 3 тыс. га пахотных земель, уничтожил рыболовные промыслы в 13 районах, расположенных на юге Бангладеш на побережье Бенгальского залива.

Тропический циклон «Бюльбюль» обрушился на Бангладеш 9 ноября. Порывы ветра в стране достигают 120 км/ч. Из-за приближающегося циклона власти страны эвакуировали почти 1,5 млн человек.