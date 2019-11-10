В Бангладеш эвакуировали 1,5 млн человек из-за циклона «Бюльбюль»

В Бангладеш эвакуировали 1,5 млн человек из-за циклона «Бюльбюль»

Власти Бангладеша эвакуировали порядка 1,5 млн человек из-за приближающегося циклона «Бюльбюль». Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Циклон обрушился на территорию страны в минувшую субботу, после чего, по прогнозу метеорологов, он выдвинется в сторону Индии. скорость ветра циклона достигает 120 км/ч.

Как сообщает Times of India, сильные порывы ветра привели к обрушению деревьев в индийском городе Калькутта. В результате погиб 28-летний шеф-повар.

В начале мая на Индию обрушился циклон «Фани». В результате погибли 64 человека. Тогда сильнее всего пострадал город Пури, там же обнаружили больше всего тел погибших — 39. Еще 240 человек пострадали.