Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 63,91 (+0,18) Quote, 11 ноя, 14:23
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 70,48 (+0,05) Quote, 11 ноя, 14:23
Почему дешевеет свинина и как на это реагируют производители и розница Pro, 09:01 В России подешевела свинина Бизнес, 09:01 Дубль Кузнецова и пас Овечкина принесли «Вашингтону» одно очко в игре НХЛ Спорт, 09:00 Семь способов пустить стартап по ветру Pro, 08:58 Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным Политика, 08:49 Алексей Васильчук — о фудмолле «Депо.Москва» и как удержаться на плаву РБК Стиль и Henderson, 08:49 Сбербанк начал тестировать сервис доставки карт на дом Бизнес, 08:46 Сборная России обыграла команду Онтарио в матче молодежной Суперсерии Спорт, 08:32 Виталий Истомин — о крабах, работе, путешествиях и личном комфорте РБК и Renault, 08:20 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:08 Компании Мельниченко и ВЭБа подали в суд на Росрезерв Бизнес, 08:00 Как стартап заставляет индийцев доставать золотые «заначки» — Bloomberg Pro, 07:53 Сирийская армия открыла огонь по воздушной цели к западу от Дамаска Политика, 07:53 Конституционный суд счел законным изъятие имущества у друзей взяточников Общество, 07:45
Бизнес ,  
0 
Сбербанк начал тестировать сервис доставки карт на дом

Сбербанк начал доставлять своим клиентам банковские карты на дом. Об этом со ссылкой на близкие к банку источники и участников рынка сообщает «Коммерсантъ». В Сбербанке сообщили, что пилотный проект по доставке карт, в первую очередь, нацелен на изучение спроса на сервис. В случае востребованности у клиентов услуга может быть тиражирована.

Сервис работает в тестовом режиме в нескольких регионах. Банк доставляет на дом клиентам перевыпущенные карты. Стоимость услуги в Москве составляет 500 руб. С декабря компания начнет привозить клиентам новые карты.

Банк планирует, что начнет предоставлять услугу в полном объеме в первом полугодии 2020 года. На стадии пилота верификация клиентов проходит дистанционно через мобильное приложение или на сайте Сбербанка.

Доставку банк организовывает собственными силами. Участники рынка считают, что из-за размера клиентской базы Сбербанка «догонять» конкурентов по доставке карт на дом ему будет трудно, пишет газета.

В статье говорится, что у многих финансовых организаций доставка карт бесплатна или дешевле услуг Сбербанка. Большинство банков сейчас доставляют карты клиентам в течение двух дней, говорит руководитель розничного бизнеса Альфа-банка Майкл Тач. У Сбербанка минимальный срок доставки составит от двух дней.

В конце октября Сбербанк запустил сервис для похода в рестораны. С помощью приложения SberFood пользователь может забронировать столик, сделать предварительный заказ, оплатить его онлайн и оставить чаевые безналичным способом.

Теги: Сбербанк, доставка, банковские карты
Материалы по теме
Сбербанк объявил о создании самого мощного в России суперкомпьютера
Технологии и медиа
Сбербанк добавил в мобильное приложение функцию перевода денег за рубеж
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter