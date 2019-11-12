Сбербанк начал тестировать сервис доставки карт на дом

Сбербанк начал доставлять своим клиентам банковские карты на дом. Об этом со ссылкой на близкие к банку источники и участников рынка сообщает «Коммерсантъ». В Сбербанке сообщили, что пилотный проект по доставке карт, в первую очередь, нацелен на изучение спроса на сервис. В случае востребованности у клиентов услуга может быть тиражирована.

Сервис работает в тестовом режиме в нескольких регионах. Банк доставляет на дом клиентам перевыпущенные карты. Стоимость услуги в Москве составляет 500 руб. С декабря компания начнет привозить клиентам новые карты.

Банк планирует, что начнет предоставлять услугу в полном объеме в первом полугодии 2020 года. На стадии пилота верификация клиентов проходит дистанционно через мобильное приложение или на сайте Сбербанка.

Доставку банк организовывает собственными силами. Участники рынка считают, что из-за размера клиентской базы Сбербанка «догонять» конкурентов по доставке карт на дом ему будет трудно, пишет газета.

В статье говорится, что у многих финансовых организаций доставка карт бесплатна или дешевле услуг Сбербанка. Большинство банков сейчас доставляют карты клиентам в течение двух дней, говорит руководитель розничного бизнеса Альфа-банка Майкл Тач. У Сбербанка минимальный срок доставки составит от двух дней.