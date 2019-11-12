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В Бангладеш из-за столкновения поездов погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли при столкновении двух пассажирских поездов в Бангладеш. Об этом сообщает газета The Daily Star со ссылкой на представителя местной полиции. 12 погибли на месте, еще трое — в госпитале.

По данным издания, инцидент произошел около 03:00 по местному времени (00:00 мск) на железнодорожной станции в округе Брахманбария на востоке Бангладеш. 

Представитель полиции сообщил о начале спасательной операции. Он отметил, что число погибших может увеличиться, поскольку многие пассажиры все еще остаются под поврежденными вагонами. Железнодорожное сообщение приостановили.

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В Бангладеш из-за схода поезда с рельсов погибли шесть человек

В июне в Бангладеш из-за схода поезда с рельсов погибли шесть человек, еще 68 пострадали. Поезд следовал из  Силхета в Дакку. Позже в полиции сообщили, что число пострадавших превысило 250 человек.

Теги: Бангладеш, столкновение, поезд
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