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В США из-за сильных снегопадов отменили более 1,3 тыс. авиарейсов
Общество, 09:59
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В США из-за сильных снегопадов отменили более 1,3 тыс. авиарейсов

В Северной и Южной Каролинах и ряде других штатов США из-за сильных снегопадов отменено более 1,3 тыс. рейсов. Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, более 1,1 тыс. рейсов отменено в международном аэропорту Шарлотт Дуглас и еще более 200 рейсов в международном аэропорту Роли-Дарем.

Отмечается, что железнодорожная компания Amtrack также изменила расписание движения поездов до вторника, 11 декабря.

Согласно данным коммунальной службы в регионе, более 200 тыс. местных жителей остались без света и тепла из-за отключения электричества. Агентство Associated Press со ссылкой на коммунальную службу уточнило, что всего было зарегистрировано более 300 тыс. случаев отключения электроэнергии в таких штатах, как Северная Каролина, Южная Каролина, Алабама, Джорджия, Теннесси и Вирджиния.

The New York Times отметила, что в штатах были зарегистрированы сотни ДТП. В полиции города Мэтьюз штата Северная Каролина сообщили, что один человек погиб, после того как на его автомобиль упало дерево, в результате чего машина врезалась в здание церкви.

Теги: авиарейсы , снегопады , отмена
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