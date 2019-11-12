Макрон договорился встретиться с Трампом до саммита НАТО в Лондоне

Макрон договорился встретиться с Трампом до саммита НАТО в Лондоне

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что договорился с американским коллегой Дональдом Трампом встретиться перед саммитом НАТО в Лондоне. Об этом он написал в коем аккаунте в Twitter.

Саммит стран НАТО состоится 3 и 4 декабря. Макрон отметил, что провел с Трампом телефонный разговор. Главы государств обсудили Сирию, Иран и НАТО.

В начале ноября Макрон заявлял, что альянс находится в состоянии «смерти мозга». По словам министра Вооруженных сил Франции Флоренс Парли, кризис НАТО длится уже два года. Она отмечала, что «есть неопределенность в отношении США». Парли также сообщала, что планировалось поднять эти вопросы накануне саммита в Лондоне.

Лидеры Франции и США проводили предыдущий телефонный разговор в середине октября. Они обсуждали военную операцию Турции в Сирии. В Елисейском дворце сообщали, что Париж и Вашингтон разделяют опасения и планируют координировать свои действия. Макрон также заявлял Трампу, что нужно прекратить турецкую военную операцию.