В Эр-Рияде мужчина напал с ножом на актеров во время представления

В Эр-Рияде мужчина напал с ножом на актеров во время представления

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде мужчина напал с ножом на участников представления в парке короля Абдаллы. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на пресс-секретаря столичной полиции.

В сообщении отмечается, что от нападения пострадали три актера театральной труппы — двое мужчин и одна женщина. Они получили поверхностные ранения, их состояние оценивают как стабильное.

По информации агентства, сразу после атаки полиция изъяла у нападавшего нож и задержала его. Им оказался 33-летний житель Йемена.

Видео нападения опубликовал телеканал Al-Ikhbariya в Twitter.

В начале октября мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра в британском Манчестере. Экстренные службы сообщали, что травмы получили четыре человека.





