В Манчестере неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра

В Манчестере неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра

В британском Манчестере неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра Arndale. Об этом сообщает Manchester Evening News.

В полиции изданию сообщили, что пострадали несколько человек, но не уточнили, сколько. По данным экстренных служб, травмы получили четверо, источники газеты говорят, что больше чем у одного человека ножевые ранения. Посетителей торгового центра эвакуировали.

Издание отмечает, что пока неизвестно, была ли это целенаправленная атака. Позднее полиция Манчестера заявила, что задержала мужчину около 40 лет и сейчас допрашивает его.

Manchester Evening News показала видео, на котором сотрудники правоохранительных органов задерживают мужчину. На записи он лежит лицом в пол, полицейские надевают на него наручники.