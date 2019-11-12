Малышева назвала ложью сообщения о своем пьяном дебоше в Краснодаре

Ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева опровергла информацию о том, что она устроила дебош в нетрезвом виде в аэропорту Краснодара. Об этом она заявила в своем аккаунте в Instagram.

«Официально подаю в суд на издательства, которые написали эту открытую ложь. К сожалению для вас, я не пью, не курю и не ругаюсь матом», — сказала она в сториз.

Малышева также опубликовала список изданий, на которые планирует подать в суд.

Ряд СМИ писал, что Малышева устроила пьяный дебош в краснодарском аэропорту. По данным изданий, она якобы громко смеялась, кричала и ходила странной походкой. СМИ также публиковали кадры, в частности из Instagram ведущей.