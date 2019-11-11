Очевидец опубликовал видео с места взрыва у завода «Балтика» в Петербурге

Очевидец опубликовал видео с места взрыва у завода «Балтика» в Петербурге

Появилось видео с места взрыва у пивоваренного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге. Кадры РБК предоставил очевидец Сергей Кузнецов.

На записи видны выбитые стекла в здании завода и пострадавшие от взрыва автомобили и пассажирский автобус. Также на небольшом участке асфальта видны капли крови.

Взрыв у завода произошел 11 ноября около 17:30. По словам руководителя внешних коммуникаций компании «Балтика» Алексея Коломенцева, на городской ТЭЦ произошел прорыв магистрального паропровода. В результате в здании завода выбило стекла. Пострадали два человека — сотрудник завода и сотрудник подрядной организации. Они получили порезы от осколков стекла. Коломенцев добавил, что завод не прекратил работу.

В пресс-службе Топливно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга РБК также сообщили, что в 17:45 на паропроводе, снабжающем «Балтику», произошло технологическое нарушение, в 18:15 его локализовали.