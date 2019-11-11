Ушаков оценил возможность проведения саммита в «нормандском формате»

Саммит в «нормандском формате» могут провести до конца 2019 года, но конкретные даты пока не обсуждались. Об этом журналистам на брифинге сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«Определенные подвижки есть, подписана формула Штайнмайера, в принципе согласован проект итогового документа. Проводиться отвод сил и средств в трех пилотных районах», — уточнил он.

Ушаков допустил, что саммит может состояться до конца этого года. Тем не менее, на вопрос журналистов, действительно ли нормандский саммит может пройти 24 или 26 ноября, как писала украинская пресса, он ответил, что конкретные даты еще не обсуждалась.

Ушаков добавил, что в 17:30 11 ноября состоится разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого они обсудят внутриукраинскую ситуацию.

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