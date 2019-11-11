На борту летевшего из Сургута в Махачкалу самолета умер пассажир

На борту летевшего из Сургута в Махачкалу самолета умер пассажир

На борту самолета, следовавшего из Сургута в Махачкалу, умер пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел еще 8 ноября. Погибший — 66-летний житель Екатеринбурга. В связи с инцидентом ведомство проводит доследственную проверку.

8 ноября в самарском аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку лайнер, летевший из Москвы в Фергану (Узбекистан). Один из пассажиров рейса почувствовал себя плохо.

В аэропорту самолет ждали реанимационный автомобиль и бригада скорой помощи. Однако, когда медики поднялись на борт, пассажир уже был мертв. Известно, что погибший — гражданин Узбекистана 1967 года рождения. По предварительной информации, причиной его смерти стал инфаркт с отеком в легкие.