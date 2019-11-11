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Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с поста своего представителя в кабинете министров Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Следующим указом Зеленский назначил на эту должность Алексея Перевезенцева.

37-летний Андрей Герус — народный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа». До работы в команде действующего президента был членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных служб. Представителем главы государства в правительстве он стал 22 мая.

Перевезенцев с 2016 по 2019 год был государственным секретарем Министерства экономического развития и торговли.

30 сентября Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Данилюка. До этого Данилюк написал заявление об отставке.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, увольнение
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