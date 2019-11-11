Поезд из Москвы в Киев задержали под Брянском из-за задымления локомотива

Поезд из Москвы в Киев задержали под Брянском из-за задымления локомотива

Поезд №5 Москва — Киев незапланированно задержали в Брянске из-за задымления локомотива. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги.

Согласно сообщению, остановка произошла на станции Алтухово. Локомотивная бригада после обнаружения задымления сразу остановила состав и отцепила локомотив от вагонов.

К месту происшествия для ликвидации задымления были направлены пожарные. О пострадавших не сообщается. Специалисты выясняют причины появления дыма.

Из-за незапланированной остановки поезд задерживается в пути на три часа. Тем не менее на движение других поездов это не повлияло.