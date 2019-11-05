На Октябрьской железной дороге произошел сбой в движении поездов

На нескольких направлениях Октябрьской железной дороги из-за неблагоприятных погодных условий произошел сбой в движении поездов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московского вокзала в городе Санкт-Петербург.

«Из-за обледенения контактной сети задержаны пассажирские поезда. Задержка поездов [составила] более часа», — сказали в пресс-службе. С задержкой идут поезда, направляющиеся из Санкт-Петербурга в Петрозаводск, Тюмень, Екатеринбург, а также из Архангельска в Петербург.

Как сообщается на сайте РЖД, с задержками идут поезда Саблино — Колпино, Верево — Гатчина, Санкт-Петербург — Строганово и Санкт-Петербург — Волховстрой.

К тому же около 18:00 мск по техническим причинам был остановлен поезд № 7310 Тосно — Санкт-Петербург. В связи с этим поезда, следующие по маршрутам Тосно — Санкт-Петербург, Любань — Санкт-Петербург и Торфяное — Санкт-Петербург, задерживаются на час.

В настоящее время на Октябрьской железной дороге работает оперативный штаб, ведутся меры по восстановлению графика движения поездов.