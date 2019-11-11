Врио мэра Челябинска предложила своему заместителю уволиться

Временно исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова предложила покинуть пост своему заместителю по дорожному хозяйству Владимиру Алейникову, сообщает «Челябинск онлайн».

Предложение об отставке прозвучало на аппаратном совещании в администрации города. Поводом для этого стали претензии к Алейникову из-за остановок автобусного транспорта.

По словам Котовой, претензии к ее заместителю возникали практически каждую неделю на протяжении последнего полугода. «Претензии были неоднократно на ненадлежащее исполнение своих обязанностей, есть уже масса дисциплинарных взысканий», — сказала она.

Проблемы возникли с демонтажем и установкой остановочных павильонов. Эти работы, по словам Котовой, вызывают раздражение у жителей Челябинска. Врио мэра ранее анонсировала кадровые решения и в отношении директора службы эксплуатации остановок общественного транспорта Юрия Кожевникова.

В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов предложил уволиться всем главам администраций городов и районов полуострова. Он объяснил это необходимостью сформировать новую команду. После этого руководители муниципалитетов написали заявления о добровольном сложении полномочий.