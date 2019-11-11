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Горбачев ответил на обвинения в «сдаче» Восточной Европы

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью французской газете Le Figaro заявил, что не согласен с обвинениями в «сдаче» Восточной Европы.

«Кому я ее (Восточную Европу) сдал? Польшу — полякам, Венгрию — венграм, Чехословакию — чехам и словакам», — заявил Горбачев, отметив, что реакция советских властей на события в странах региона являлась частью основанной на принципах свободы выборы политики «нового мышления».

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Горбачев заявил об осознанном риске при начале перестройки

Экс-президент СССР также сообщил, что соседние страны получили права и свободы, которыми уже пользовалось советское население.

Ранее, в интервью немецкому изданию Der Spiegel, Горбачев заявил, что никогда не жалел о решении начать в СССР перестройку, отметив невозможность жить по-прежнему. Бывший президент СССР отметил, что советское руководство осознавало связанный с переменами риск, однако понимало их необходимость.

Теги: Михаил Горбачев
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