Горбачев ответил на обвинения в «сдаче» Восточной Европы

Горбачев ответил на обвинения в «сдаче» Восточной Европы

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью французской газете Le Figaro заявил, что не согласен с обвинениями в «сдаче» Восточной Европы.

«Кому я ее (Восточную Европу) сдал? Польшу — полякам, Венгрию — венграм, Чехословакию — чехам и словакам», — заявил Горбачев, отметив, что реакция советских властей на события в странах региона являлась частью основанной на принципах свободы выборы политики «нового мышления».

Экс-президент СССР также сообщил, что соседние страны получили права и свободы, которыми уже пользовалось советское население.

Ранее, в интервью немецкому изданию Der Spiegel, Горбачев заявил, что никогда не жалел о решении начать в СССР перестройку, отметив невозможность жить по-прежнему. Бывший президент СССР отметил, что советское руководство осознавало связанный с переменами риск, однако понимало их необходимость.