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Горбачев заявил об осознанном риске при начале перестройки

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что никогда не жалел о том, что начал перестройку в стране. По его словам, жить по-прежнему было невозможно.

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88-летний Горбачев добавил, что руководство страны осознавало, что идет на риск, решившись на перемены, однако их необходимость была очевидна. По его словам, при осуществлении реформ были допущены ошибки, и можно спорить о том, как далеко страна продвинулась на пути к демократии. «Но к тоталитарной системе мы не вернемся», — считает он (цитата по «РИА Новости»).

Интервью Горбачева было приурочено к 30-летней годовщине падения Берлинской стены. Объединение Германии бывший президент назвал одним из важнейших событий в своей жизни.

Теги: Михаил Горбачев
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