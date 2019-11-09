Горбачев заявил об осознанном риске при начале перестройки

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что никогда не жалел о том, что начал перестройку в стране. По его словам, жить по-прежнему было невозможно.

88-летний Горбачев добавил, что руководство страны осознавало, что идет на риск, решившись на перемены, однако их необходимость была очевидна. По его словам, при осуществлении реформ были допущены ошибки, и можно спорить о том, как далеко страна продвинулась на пути к демократии. «Но к тоталитарной системе мы не вернемся», — считает он (цитата по «РИА Новости»).

Интервью Горбачева было приурочено к 30-летней годовщине падения Берлинской стены. Объединение Германии бывший президент назвал одним из важнейших событий в своей жизни.