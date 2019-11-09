Очевидцы сообщили детали гибели главы района Смоленской области

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении дома своих соседей, рассказал очевидец пожара SmolDaily.

«Он, не задумываясь ни на секунду, кинулся на помощь соседям», — сказал собеседник издания.

По его словам, Макаров боролся с огнем подручными средствами. Когда начал подниматься на чердак, чтобы остановить распространение пожара, резко почувствовал себя плохо, поделился очевидец.

Жители поселка повезли Макарова в больницу, однако уже в машине он не подавал признаков жизни. По приезду в медучреждение врачи констатировали его смерть. По данным SmolDaily, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.