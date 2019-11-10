В Уфе 50-летний водитель погиб в ДТП с двумя автобусами

В Уфе 50-летний водитель погиб в ДТП с двумя автобусами

ДТП с участием двух автобусов произошло в Уфе. Причиной аварии стало плохой самочувствие одного из водителей, который впоследствии скончался, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Башкирии.

По данным ведомства, авария произошла вечером, 9 ноября, на улице Мушникова. Отмечается, что 50-летний мужчина, находясь за рулем автобуса Hyundai, почувствовал себя плохо, он потерял управление и выехал на встречную полосу.

В результате он столкнулся с автобусом «НефАЗ». Спустя некоторое время мужчина скончался в карете скорой помощи. Пассажиры автобусов не пострадали, уточнили в пресс-службе госавтоинспекции.

Ранее в результате ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Красноярском крае погибли два человека, еще девять пострадали.