Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 08 ноя, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 08 ноя, 12:20
Крыховяк получил сотрясение мозга во время матча с «Краснодаром» Спорт, 00:25 Один человек погиб и 13 пострадали в ДТП под Курском Общество, 00:11 Оптимизм российского бизнеса в вопросе инвестиций достиг рекорда Экономика, 00:01 Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд Экономика, 00:00 Президент Боливии ушел в отставку после требования армии Политика, 10 ноя, 23:59 Если соседи шумят: что раздражает больше всего РБК и ROCKWOOL, 10 ноя, 23:59 Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова Общество, 10 ноя, 23:42 Командующий вооруженными силами Боливии потребовал отставки Моралеса Политика, 10 ноя, 23:39 СМИ узнали о желании главы Боливии покинуть страну после призыва армии Политика, 10 ноя, 23:33 Сосед подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ сообщил детали преступления Общество, 10 ноя, 23:31 Глава Минобороны Украины назвал конечную цель отмены призывной армии Общество, 10 ноя, 23:05 В Боливии начали военную операцию после слов президента о госперевороте Политика, 10 ноя, 22:59 С кем лучше всего поехать в спонтанное путешествие. Игра РБК и Subaru, 10 ноя, 22:59 В Москве мужчине дали пожизненный срок за поджог квартиры бывшей жены Общество, 10 ноя, 22:56
Общество ,  
0 
Один человек погиб и 13 пострадали в ДТП под Курском

В Курской области микроавтобус столкнулся с внедорожником, один человек погиб, еще 13 пострадали. Об этом сообщает «РИА новости» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

По данным областного главка МЧС, авария произошла в 18:00 (совпадает с мск) 10 ноября около поселка Линецк Железногорского района. Внедорожник столкнулся с микроавтобусом Peugeot, следовавшим по маршруту Курс-Брянск. Как сообщили «РИА Новости» в управлении МВД по Курской области, автомобиль Hover при обгоне выехал на встречную полосу. По факту ДТП возбудили уголовное дело.

10 ноября на юге Москвы столкнулись автобус и маршрутка. В результате ДТП пострадали четыре пассажира маршутки, в том числе ребенок.

Теги: Курская область, ДТП
Материалы по теме
В ДТП с грузовиком под Красноярском погибли два человека
Общество
На юге Москвы столкнулись маршрутка и автобус
Общество
В Уфе 50-летний водитель погиб в ДТП с двумя автобусами
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter