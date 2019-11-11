Один человек погиб и 13 пострадали в ДТП под Курском

Один человек погиб и 13 пострадали в ДТП под Курском

В Курской области микроавтобус столкнулся с внедорожником, один человек погиб, еще 13 пострадали. Об этом сообщает «РИА новости» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

По данным областного главка МЧС, авария произошла в 18:00 (совпадает с мск) 10 ноября около поселка Линецк Железногорского района. Внедорожник столкнулся с микроавтобусом Peugeot, следовавшим по маршруту Курс-Брянск. Как сообщили «РИА Новости» в управлении МВД по Курской области, автомобиль Hover при обгоне выехал на встречную полосу. По факту ДТП возбудили уголовное дело.

10 ноября на юге Москвы столкнулись автобус и маршрутка. В результате ДТП пострадали четыре пассажира маршутки, в том числе ребенок.