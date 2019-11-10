Путин приехал на концерт к Пахмутовой и поздравил ее с юбилеем

Путин приехал на концерт к Пахмутовой и поздравил ее с юбилеем

Президент России Владимир Путин 10 ноября посетил концерт композитора Александры Пахмутовой в Большом театре, чтобы лично поздравить ее с 90-летним юбилеем. Об этом сообщает «РИА Новости».

Во время концерта он поднялся на сцену с букетом цветов, поздравил композитора и объявил, что ей присуждена высшая награда России — орден Андрея Первозванного.

«Я буду иметь удовольствие и честь вручить его вам, как это положено, на торжественной церемонии в Московском Кремле», — подчеркнул Путин.

Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет в субботу, 9 ноября. Президент России в поздравлении отметил ее «вдохновенный труд» и «огромный вклад в развитие замечательных традиций отечественной культуры».

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в селе Бекетовка (ныне район Волгограда). В 1953 году окончила композиторское отделение Московской консерватории. За свою творческую карьеру Пахмутова она со своим мужем — поэтом Николаем Добронравовым — написала более 400 песен, в том числе «Звездопад», «Как молоды мы были», «Команда молодости нашей», «Мелодия», «Надежда», «Ты — моя надежда, ты — моя отрада» и другие.