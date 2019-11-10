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Лавров назвал «одного из первых» принявших приглашение Путина лидеров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян одним из первых принял приглашение президента России Владимира Путина на празднования 75-летия Дня Победы в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

«Для нас особенно важно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян одним из первых откликнулся на приглашение президента Путина принять участие в юбилейных мероприятиях, которые состоятся ‪9 мая 2020 года‬ на Красной площади в Москве», — заявил Лавров.

Лидеры Белоруссии, Сербии, Кубы, Чехии, Молдавии, Венесуэлы и Монголии ранее приняли приглашение посетить Москву на 9 мая.

Путин направлял приглашения и другим лидерам, в том числе премьеру Великобритании Борису Джонсону, президенту Франции Эмманюэлю Макрону, президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Президент США Дональд Трамп также был приглашен. Он ответил, что все еще рассматривает приглашение, так как не уверен, что сможет его принять из-за разгара политического сезона.

Теги: Сергей Лавров, Никол Пашинян, приглашение, Великая Отечественная война ..., празднование Победы
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