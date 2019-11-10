Лавров назвал «одного из первых» принявших приглашение Путина лидеров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян одним из первых принял приглашение президента России Владимира Путина на празднования 75-летия Дня Победы в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

«Для нас особенно важно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян одним из первых откликнулся на приглашение президента Путина принять участие в юбилейных мероприятиях, которые состоятся ‪9 мая 2020 года‬ на Красной площади в Москве», — заявил Лавров.

Лидеры Белоруссии, Сербии, Кубы, Чехии, Молдавии, Венесуэлы и Монголии ранее приняли приглашение посетить Москву на 9 мая.

Путин направлял приглашения и другим лидерам, в том числе премьеру Великобритании Борису Джонсону, президенту Франции Эмманюэлю Макрону, президенту Украины Владимиру Зеленскому.