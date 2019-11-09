Путин отметил вклад Пахмутовой в культуру по случаю ее 90-летнего юбилея

Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем композитора и народную артистку СССР Александру Пахмутову. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Ваш вдохновенный труд, огромный вклад в развитие замечательных традиций отечественной культуры снискали Вам высочайшее, поистине всенародное признание», — говорится в тексте.
Многолетний творческий путь Пахмутовой также отметил глава российского правительства Дмитрий Медведев. По его словам, композитору удалось «переложить на музыку целую эпоху в истории страны», произведения Пахмутовой помнят наизусть и помогают «сердцем не стареть» миллионам людей.
Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в селе Бекетовка (ныне район Волгограда). В 1953 году окончила композиторское отделение Московской консерватории. За свою карьеру написала более 400 песен. Является женой и соавтором поэта Николая Добронравова. Имеет множество государственных наград.