МИД отреагировал на невыдачу виз США футболистам «Спартака»

В МИДе ответили РБК на сообщения о невыдаче виз США футболистам «Спартака». В министерстве отметили, что «США развязали настоящую визовую войну против россиян».

«Визы — еще одно нелегальное оружие борьбы, в том числе и в спортивной конкуренции», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее о невыдаче виз российским футболистам сообщил владелец «Спартака» Леонид Федун. По его словам, из-за этого московский клуб собирается отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup в январе 2020 года. Федун отметил, что проблемы с визами возникли, несмотря на то что у клуба были поддерживающие письма от организаторов турнира и администрации города Орландо.

В сентябре США не выдали визы десяти членам делегации России, которые собирались принять участие в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Среди них были глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и сотрудники МИДа. В ответ на это в Кремле выступили за «жесткий ответ» со стороны России и ООН.