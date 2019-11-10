Сенаторы ответили на сообщения о риске захвата Калининграда за два дня

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал РБК публикацию китайского портала Eastday.com о том, что в случае военного конфликта силам НАТО потребуется только двое суток на захват Калининградской области.

Сенатор напомнил, что Гитлер во время Великой Отечественной войны также собирался взять Севастополь буквально за два-три дня. «Если кому-то вдруг взбредет в голову, хотя, я думаю, этого не будет, не дождутся быстрого взятия»», — добавил он.

Член комитета Совфеда по международным делам Владимир Лукин заявил РБК, что не видит признаков того, что кто-то хочет захватить Калининградскую область. «Если кто-то хочет, то я не завидую этим людям. Я не понимаю, зачем такие комментарии делать со стороны тех, кто их делает. Я не понимаю, зачем и по какому случаю эти комментарии», — отметил сенатор. Он добавил, что «вообще существует свобода заявлений, но есть еще такое английское выражение: слово всегда должно быть лучше, чем молчание».

Ранее портал Eastday.com написал, что силы НАТО в случае вооруженного конфликта между Россией и Прибалтикой смогут захватить Калининградскую область за двое суток. Россия, как писал автор материала, в качестве ответных мер в течение пяти суток ударит по пяти-восьми европейским столицам. При этом в материале не уточнялось, что могло бы стать причиной или поводом для конфликта.