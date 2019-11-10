Зюганов обвинил Горбачева в «разломе страны» и назвал его «преступником»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил Михаила Горбачева в «сломе руля у страны» и назвал его «не престо идиотом, но и преступником». Так он отреагировал на слова первого президента СССР в интервью немецкому изданию Der Spiegel о том, что он никогда не жалел о начале перестройки. О реакции Зюганова сообщает ФАН.

«Сломайте вы руль у жигуля и попытайтесь им так управлять, вы бы услышали в свой адрес «идиот!». Горбачев сломал руль у страны, у огромного корабля — да он не просто идиот, он преступник!», — заявил Зюганов.

По его словам, если Горбачев к старости не осознал своей ошибки, то это «очень печально». Он отметил, что россияне на референдуме проголосовали за сохранение союза, а лидеры перестройки «угробили страну», что является «преступлением без срока давности». Горбачев должен быть в тюрьме, а не рассуждать, сожалеет ли он о перестройке, заключил лидер КПРФ.

В интервью Der Spiegel к 30-летней годовщине падения Берлинской стены

Горбачев заявил, что не жалеет о перестройке, поскольку без нее «жить по-прежнему было невозможно». Он отметил, что ее руководители рисковали, но «необходимость перемен была очевидна».

