Число погибших из-за циклона «Фани» в Индии увеличилось до 64

В Индии в штате Одиша число погибших из-за циклона «Фани» увеличилось до 64 человек. Об этом сообщает агентство АНИ со ссылкой на заявление местных властей. Сильнее всего пострадал город Пури, там же обнаружено больше всего тел погибших — 39. Также сообщается о не менее чем 240 пострадавших.

Циклон обрушился на Одишу 3 мая. Власти эвакуировали более 1 млн человек. Их разместили в лагерях временного проживания вдали от побережья. Сотни тысяч местных жителей из-за стихии лишились домов. Властям предстоит оценить ущерб. Для этого в пострадавшие районы прибыла спецкомиссия.



Ранее эксперты оценили, что циклон «Фани» стал самым сильным с 1999 года. Тогда в этом районе из-за шторма погибли около 10 тыс. человек.