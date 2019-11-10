В Алабаме мужчина проткнул ножом воздушный шар в виде «младенца Трампа»

Полиция в американском штате Алабама задержала мужчину, который ножом проткнул воздушный шар в виде младенца-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал ABC 3340.

Инцидент произошел незадолго до матча по американскому футболу, который в субботу американский президент посетил вместе с супругой. Надувная кукла представляет собой злого младенца в подгузнике с мобильным телефоном в руке.

Отмечается, что мужчина, совершивший нападение, остался недоволен организаторами протеста против Трампа. В тот момент, когда полиция вела его к машине в наручниках, задержанный ругался на организаторов.

Воздушный шар был доставлен в субботу в город Таскалуса, чтобы выразить недовольство присутствием президента на матче. Организаторам протеста аренда обошлась в $4 тыс. Средства на эти цели удалось собрать с помощью пожертвований.

Это не первый случай запуска надувной куклы в виде Трампа. Ранее аналогичный шестиметровый воздушный шар активисты запустили в Лондоне в июле 2018 года в преддверии визита американского лидера в британскую столицу.