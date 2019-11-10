Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 08 ноя, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 08 ноя, 12:20
В Алабаме мужчина проткнул ножом воздушный шар в виде «младенца Трампа» Политика, 06:54 В UFC подтвердили работу по организации боя Нурмагомедова в России Спорт, 06:22 МИД Украины отреагировал на задержание националиста Мазура в Польше Политика, 06:19 В поджоге аниме-студии Kyoto Animation признался 41-летний японец Общество, 05:44 Трамп назвал дату публикации расшифровки второго разговора с Зеленским Политика, 05:25 В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы Общество, 05:24 Россия примет два турнира UFC в 2020 году Спорт, 04:58 Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля Общество, 04:47 Хет-трик Месси принес «Барселоне» первую с октября победу Спорт, 04:25 В Приморье начался выпуск последней группы белух из «китовой тюрьмы» Общество, 04:24 Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк Общество, 04:02 Министр культуры Украины назвал недоразумением указ Зеленского о СМИ Политика, 03:44 Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов Бизнес, 03:26 Китайские СМИ спрогнозировали захват Калининградской области за два дня Политика, 03:17
Политика ,  
0 
МИД Украины отреагировал на задержание националиста Мазура в Польше

Министерство иностранных дел Украины прорабатывает комплекс вопросов по защите прав задержанного по запросу России ветерана Донбасса и сотрудника секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» официальный представитель департамента консульской службы ведомства Василий Кирилич.

«Консул Украины безотлагательно выехал к месту задержания гражданина Украины, встретился с задержанным, предоставил необходимую консультацию, а также обсудили вопросы адвокатской защиты», — сказал Кирилич.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил на своей странице в Facebook, что на место задержания Мазура выехал генконсул Украины в Люблине. Он оказал задержанному необходимую помощь и провел консультации. Дипломат заверил, что ведомство находится в постоянном контакте с семьей Мазура, а также с министерством иностранных дел Польши, Сеймом, омбудсменом и общественными деятелями.

Игоря Мазура задержали 9 ноября в Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу России. В прошлом он был одним из лидеров запрещенной в России украинской националистической организации УНА-УНСО. В 2004 году он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом России против ряда членов УНА-УНСО и «Правого сектора» (также запрещен в России). Их подозревают в создании или руководстве вооруженной бандой (ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ).

11 ноября в польском городе Холм суд намерен рассмотреть вопрос о взятии Мазура под стражу с целью экстрадиции в Россию.

Теги: МИД Украины, Польша, задержание, националист
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter