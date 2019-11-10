МИД Украины отреагировал на задержание националиста Мазура в Польше

Министерство иностранных дел Украины прорабатывает комплекс вопросов по защите прав задержанного по запросу России ветерана Донбасса и сотрудника секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» официальный представитель департамента консульской службы ведомства Василий Кирилич.

«Консул Украины безотлагательно выехал к месту задержания гражданина Украины, встретился с задержанным, предоставил необходимую консультацию, а также обсудили вопросы адвокатской защиты», — сказал Кирилич.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил на своей странице в Facebook, что на место задержания Мазура выехал генконсул Украины в Люблине. Он оказал задержанному необходимую помощь и провел консультации. Дипломат заверил, что ведомство находится в постоянном контакте с семьей Мазура, а также с министерством иностранных дел Польши, Сеймом, омбудсменом и общественными деятелями.

Игоря Мазура задержали 9 ноября в Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу России. В прошлом он был одним из лидеров запрещенной в России украинской националистической организации УНА-УНСО. В 2004 году он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом России против ряда членов УНА-УНСО и «Правого сектора» (также запрещен в России). Их подозревают в создании или руководстве вооруженной бандой (ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ).

11 ноября в польском городе Холм суд намерен рассмотреть вопрос о взятии Мазура под стражу с целью экстрадиции в Россию.