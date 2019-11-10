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В поджоге аниме-студии Kyoto Animation признался 41-летний японец

Житель Японии, арестованный по подозрению в поджоге студии анимационной компании Kyoto Animation, полностью признал свою вину в содеянном. Об этом сообщает агентство Kyodo News.

По словам 41-летнего Синдзи Аобы, его целью были именно сотрудники анимационной студии.

«Я нацелился на первую студию, где работает наибольшее количество людей в компании. Я думал, что смогу ранить многих людей», — сказал он.

Пожар на анимационной студии Kyoto Animation в городе Киото произошел 18 июля. Мужчина проник в здание с двумя канистрами бензина по 20 литров и устроил поджог. Огонь быстро распространился по зданию, в результате чего погибли 31 человек, еще 33 человека получили травмы различной степени тяжести.

Как отмечали источники агентства Kyodo, мужчина объяснил свои действия тем, что у него «украли идею новеллы». О каком именно произведении шла речь, не сообщалось. Сам подозреваемый был задержан на месте происшествия. Он получил ожоги лица и груди.

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