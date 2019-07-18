Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23

Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее сообщалось о 12 погибши. По словам представителя пожарной охраны Киото, 36 человек получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Собеседник агентства уточнил, что пожарные обнаружили более десяти новых тел погибших. Многие из них были на лестнице, ведущей на крышу, добавил он.

Как сообщили Kyodo в полиции и экстренных службах, возгорание произошло в 10:35 (4:35 мск) 18 июля. Многие погибшие были найдены на втором этаже трехэтажной студии. Сотрудники пожарной охраны заявили, что во время поджога в здании находились более 70 человек, но большинство из них выбежали на улицу.

Полиция нашла на месте происшествия холодное оружие, отмечает Kyodo. По словам очевидцев инцидента, здание аниме-студии поджег мужчина, кричащий «Умри».

Основанная в 1981 году, студия Kyoto Animation базируется в южном районе префектуры Киото, занимается производством аниме-комиксов. Среди наиболее известных работ студии аниме — сериалы «Free!» и «K-On!».