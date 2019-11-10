В ДТП с грузовиком под Красноярском погибли два человека

В ДТП с грузовиком под Красноярском погибли два человека

ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло в Красноярском крае. В результате два человека погибли, еще девять пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.

По данным ведомства, авария произошла на 234-м км трассы «Енисей». Микроавтобус Toyota Hiace следовал по маршруту Красноярск — Кызал. В его салоне находились 15 человек. В результате водитель транспорта врезался в остановившийся на светофоре «Камаз».

Погибшие — водитель и еще один пассажир автобуса, еще девять пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Накануне в Красноярском крае, под Минусинском, произошла авария с участием легкового автомобиля. Момент ДТП запечатлел видеорегистратор, установленный в машине. В результате аварии погиб 64-летний актер Минусинского драматического театра Виктор Бубенков.

