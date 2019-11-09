Смертельное ДТП с красноярским актером попало на видео

В Красноярском крае произошло ДТП, момент которого запечатлел видеорегистратор в машине. Видео аварии размещено на YouTube.

Авария произошла пол Минусинском. На кадрах видно, как автомобиль едет по заснеженной дороге и нарушает требование знака «Обгон запрещен». Опережая другую машину на повороте, водитель не справляется с управлением и его автомобиль уносит на обочину, где он сталкивается с деревом.

Как сообщает 19rus.info, в результате полученных травм водитель скончался. По данным портала, жертвой ДТП стал 64-летний актер Минусинского драматического театра Виктор Бубенков. Смерть артиста в аварии также подтверждает «Ракурс 360». На сайте театра коллеги Бубенкова выражают соболезнования близким погибшего.